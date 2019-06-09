بالفيديو.. شعراء خليجيون يجلدون القطري ” بن الذيب ” بعد تطاوله على الحكام 

نايف السالم(صدى):

هاجم شعراء خليجيون، من المملكة والإمارات، الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي بعدما أشعل غضبًا عارمًا في مواقع التواصل الاجتماعي بقطعة شعرية تحمل تطاولا على حكام المملكة ودول الخليج.

ومن بين هؤلاء الشعراء، الشاعر المعروف ناصر الفراعنة، الذي وصف ابن الذيب بالخيانة ونكران الجميل، وشاعر إماراتي انتشر رده على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وابن الذيب سبق وتعرض للسجن قبل سنوات في قطر لإلقائه قصيدة تنتقد الأسرة الحاكمة في بلده وتتمنى حدوث ثورة في قطر على غرار الثورة التونسية عام 2011.

واعتبرت جماعات حقوقية على نطاق واسع حبس الشاعر محمد بن الذيب العجمي نوعًا من النفاق من العائلة المالكة القطرية التي دعمت الانتفاضات العربية.

وأشار كثير من المعلقين إلي أن ابن الذيب تطاول في أبياته الأخيرة وأنكر الجميل، نتيجة أن الإفراج عنه تم بوساطة وتدخل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العام 2016.

وأوضح الشبرمي من خلال قصيدته أن ابن الذيب متهور ومعتوه وان عباراته سوقية ولابد أن يأتي ب”الطعات” في كل أمسية.