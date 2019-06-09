الخدمة المدنية: يجوز تعويض العامل عن عمله خلال العطلات الرسمية بإجازة بدل المكافأة

نايف السالم(صدى):

أعادت وزارة الخدمة المدنية ، في إجابتها على سؤال أحد المواطنين عبر صفحتها الرسمية بتويتر ، تأكيدها على أحقية العامل في الحصول على تعويض إذا تم تكليفه بعمل خلال أيام العطلة الرسمية .

وكان وجه مواطن سؤالاً عبر تويتر لوزارة الخدمة المدنية ، قائلا ، ” هل التكليف في إجازة رمضان والعيد يحق لعملي بتعويضي بإجازة وليس مقابل مالي ” ، فأجابته الوزارة ، ” يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال أيام العطل الرسمية بإجازة بدلًا من مكافأة العمل الإضافي وفق عدة ضوابط ” .

وأضافت ، أن التعويض يكون بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة، عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده، فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين .