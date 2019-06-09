بالفيديو.. جنازة مهيبة في تشييع جثمان عبدالباسط الساروت

دمشق(صدى):

تداولت وسائل إعلام سورية مشاهد من تشييع مهيب لجثمان أيقونة الثورة السورية عبدالباسط الساروت في مدينة الريحانية بولاية هاتاي التركية.

و أقيمت صلاة جنازة حاشدة قبيل نقل الجثمان إلى الأراضي السورية عبر معبر باب الهوى، حيث استعاد مئات المشيعين أجواء تظاهرات الثورة السورية بهتافات ودعوا من خلالها الساروت الذي وصى بدفن جثمانه في سوريا.

وتناقلوا مشهدًا مؤثرًا لأم الساروت وهي تودعه باكية؛ خاصة أنه الابن الخامس الذي فقدته ”أم وليد“ في الثورة السورية، بحسب وسائل إعلام سورية.