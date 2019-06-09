بالفيديو.. حصان جامح يركض بسرعة جنونية ” ويلقي بـ ” فارسه ” أرضا

موسكو(صدى):

ركض حصان جمح بسرعة جنونية واخترق حشدا من المتفرجين، وكاد يتسبب بكارثة في إحدى القرى في جمهورية بشكورتوستان بروسيا.

وفي التفاصيل، وقع الحادث في 1 يونيو الجاري، أثناء الاحتفال بعيد “سابنتوي”، حيث بدا في الفيديو مسابقة للفروسية بإحدى الحلبات الريفية المسوّرة، وجمع غفير من المتفرجين وهم يهتفون للخيول وفرسانها بحماسة.

ووفقا لما ظهر في الفيديو فإن أحد الخيول المشاركة في السباق، فجأة، ملقيا بفارسه على الأرض ويجتاز الحاجز ويركض بسرعة جنونية وسط الحشد.

وأوقع الحصان الجامح أوقع عربة طفل بطريقه، دون أن يخلف أي إصابات تذكر.