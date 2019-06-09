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شركة ” سابتكو ” تحدد الموعد الرسمي لإنطلاق شبكة حافلات الرياض

شركة ” سابتكو ” تحدد الموعد الرسمي لإنطلاق شبكة حافلات الرياض
علي القحطاني(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي ” سابتكو ” عن بدء تشغيل شبكة حافلات الرياض خلال الربع الرابع من العام الجاري 2014 .

واوضحت ان هيئة تطوير الرياض قد حددت الموعد في إشعار تم إخطار الشركة به مطلع الشهر الجاري .

واكدت الشركة انه يجري حالياً دراسة خطط العمل التي سيتم على أساسها تحديد الأثر المالي وانه يصعب في الفترة الحالية الكشف عنه .
وكان مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض قد أعلن مؤخراً بدء تركيب محطات الحافلات تمهيداً لإختبارات التشغيل ، بعد وصول 319 حافلة كمرحلة أولى .


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