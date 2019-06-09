القيادة بـ ” الشبشب “.. خطر يهدد حياتك في الصيف

برلين(صدى):

أكد نادي السيارات ADAC الألماني، إن قيادة السيارة أثناء ارتداء الشبشب خطر يهدد حياة الأشخاص وقد يتسبب في وقوع حوادث؛ حيث أن الشبشب لا يصلح لقيادة السيارة في الصيف، شأنه في ذلك شأن الصندل أو القيادة بأقدام حافية.

وأوضح أن الشبشب لا يوفر للقدم دعما كافيا أثناء عمليات الكبح الكامل مثلا، كما أنه يمكن أن يتسبب في انزلاق القدم عن الدواسة، ما يرفع خطر وقوع حادث.

وفي السياق نفسه، شدد خبراء نادي ADAC على ارتداء حذاء متين وذي مقاس مناسب ليقدم دعما قويا للأقدام أثناء القيادة، مع مراعاة أن يكون جيد التهوية أيضا.