” الزعاق ” يكشف تباين طقس اليوم عالميا وأعلى وأقل درجات الحرارة

عادل الحربي(صدى):

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق عن الفارق الهائل بين درجات الحرارة نهار اليوم الأحد عالمياً .

وقال ان أعلى درجة حرارة اليوم كانت 50.1 درجة مئوية في الظل ، بينما كانت أقلها ” 18 ” درجة مئوية تحت الصفر بالقطب الجنوبي .

وأوضح عبر “تويتر ” : أعلى درجة حرارة سُجلت في العالم بلغت (50.1) مئوية في الظل، كانت على مدينة جاكوبادا الباكستانية، بينما سُجلت أقل درجة حرارة “18 تحت الصفر ” على فوستك في القطب الجنوبي .

الجدير بالذكر ان وزارة العمل والتنمية الإجتماعية قررت حظر العمل تحت آشعة الشمس من الساعة الـ 12 ظهراً وحتى الثالثة مساءً بدءً من 15 يونيو الجاري ولمدة شهرين حرصاً على سلامة العمال مع إرتفاع حرارة الصيف .