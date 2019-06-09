” الحج ” تشدد على عدم استئجار سيارات من خارج المملكة

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، على كافة شركات ومؤسسات حجاج الداخل عدم استئجار حافلات من خارج المملكة خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ.

وشددت الوزارة على ضرورة إدخال بيانات الحافلات إلكترونيا في موعد أقصاه منتصف شهر شوال الحالي، على ألا تتجاوز سعة الحافلات عدد الحجاج المخصص لكل حافلة مع توفير حافلة احتياطية لكل ٥٠٠ حاج.

وذلك فضلًا عن الحصول على تراخيص دخول المشاعر المقدسة من الجهات المختصة، مع التشديد على عدم وضع ملصقات VIP على واجهات الحافلات، وعدم تشغيل أو استعمال الحافلات في عمليات نقل أخرى خلاف نقل الحجاج المتعاقد معهم والمصرح لها بأداء الفريضة.