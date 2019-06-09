بالفيديو.. أنغام: لا أفكر في الإنجاب.. ورد زوجها يحرجها

القاهرة(صدى):

عبر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وزوجته الفنانة أنغام عن عدم رغبتهما في الإنجاب خلال مقابلة تليفزيونية لهما .

وقالت أنغام، خلال المقابلة ، أنّ لديها من الأبناء ما يغنيها عن إنجاب المزيد من زوجها أحمد إبراهيم، موضحًة، أنّ الإنجاب رزق بيد الله، وأنّهما لم يتحدّثا مسبقًا في هذا الشّأن.

وكان ردّ أحمد إبراهيم، على التّكفير بالإنجاب من أنغام، مثار جدل، إذْ رفض تمامًا أنْ يكون لديه أبناء غير ابنيه مالك وعيسى، من زوجته الأولى، موضحًا، أنّهما أغلى شيء يملكه في الدنيا، ولا يودّ أنْ يكون له أبناء غيرهما.

وألمحتْ أنغام، إلى أنّ ياسين ابن شقيقتها الفنّانة الرّاحلة غنوة، أصبح من ضمن أبنائها، فهي التي ترعاه حاليًا، كما كانت تعتني بوالدته الرّاحلة في طفولتها.