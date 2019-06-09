” الصايغ ” يكشف حقيقة رحيل ” السومة ” عن الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

نفى المهندس احمد الصايغ رئيس إدارة النادي الأهلى المكلف الأخبار المتداولة حول اقتراب انتقال مهاجم الفريق السوري عمر السومة ، إلى احد اندية العاصمة الثلاث : ” الهلال ، النصر ، الشباب ”

وقال ” الصايغ ” ان هذه الأخبار محض شائعات لا أساس لها من الصحة ، مشيراً إلى ان عقد السومة ساري حتى 2021 مع توفر شرط جزائي لحماية حقوق النادي .

واضاف ان النادي يؤكد على عدم التفريط في أي لاعب خلال الفترة الحالية للإستعداد الجيد لدوري ابطال آسيا بالموسم المقبل بالإضافة إلى بقية البطولات المحلية .

كما أكد “الصايغ ” ان النادي علاقته جيدة بـ “السومة ” ولا يوجد أي خلاف معه ، كما أنه لم يبلغ برغبته في الإنتقال او اي عروض مقدمة لديه .