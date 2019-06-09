” الصايغ ” يكشف حقيقة رحيل ” السومة ” عن الأهلي
نفى المهندس احمد الصايغ رئيس إدارة النادي الأهلى المكلف الأخبار المتداولة حول اقتراب انتقال مهاجم الفريق السوري عمر السومة ، إلى احد اندية العاصمة الثلاث : ” الهلال ، النصر ، الشباب ”
وقال ” الصايغ ” ان هذه الأخبار محض شائعات لا أساس لها من الصحة ، مشيراً إلى ان عقد السومة ساري حتى 2021 مع توفر شرط جزائي لحماية حقوق النادي .
واضاف ان النادي يؤكد على عدم التفريط في أي لاعب خلال الفترة الحالية للإستعداد الجيد لدوري ابطال آسيا بالموسم المقبل بالإضافة إلى بقية البطولات المحلية .
كما أكد “الصايغ ” ان النادي علاقته جيدة بـ “السومة ” ولا يوجد أي خلاف معه ، كما أنه لم يبلغ برغبته في الإنتقال او اي عروض مقدمة لديه .
تركي[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 26 دقيقة
الصايغ ايش وقرمبع ايش
جيبوا رئيس عدل يدفع ويفيد النادي ماهو مستنفعين من النادي ….ترى الاهلي تاريخ
عالم[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 25 دقيقة
من احمد الصايغ دا
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1171 ] نشر منذ 22 دقيقة
نفى المهندس احمد الصايغ رئيس إدارة النادي الأهلى المكلف الأخبار المتداولة حول اقتراب انتقال مهاجم الفريق السوري عمر السومة ، إلى احد اندية العاصمة الثلاث : ” الهلال ، النصر ، الشباب انصح الكبتن السومة بعد انتهاء عقده مع الاهلي ان يرحل الي الخارج ويحترف في احدي الاندية الاسبانية او الفرنسية او الانكليزية او الايطالية او الالمانية كي يطور مستواه ويصل للعالمية مثل الكبتن المصري محمد صلاح انا متاكد لو السومة لعب بجوار محمد صلاح في ليفربول سوف شكون ثنائي خطير للفريق الاحمر لو انتقلت لاحدي الفرق المحلية الثلاث : ” الهلال ، النصر ، الشباب لن يتطور مستوك للعالمية وسوف تكون مقيد بالبطولات المحلية