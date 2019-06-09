هنيدي يعلن عن فيلمه الجديد.. وأحمد فهمي يسخر من قصر قامته

القاهرة(صدى):

شارك الفنان محمد هنيدي ، جمهوره ومحبيه سعادته بالتحضير لفيلم سينمائي جديد كان يحلم به ، قائلا عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك ، ” طبعًا كان حلمي من زمان أجسد عقلة الأصبع، عشان انقل إحساس الناس القصيرة ليكوا، واحب اطمن المنتج من موقعي هذا إنك مش هتتكلف فلوس كتير في الجرافيك مش محتاج تنقص أكتر من 5 سم”.

وأكّد هنيدي ، أنّ تجسيد هذه الشّخصيّة حلمُ له، لأنّه يريد نقل إحساس من يعانون من قصر القامة، مطمئنًا منتج الفيلم بأنّه لن يتكلّف كثيرًا في تقنيّات الجرافيك، كونه من الفنّانين قصار القامة.

وفي تعليق له على منشور هنيدي ، سخر زميله الفنان الكوميدي أحمد فهمي من قصر قامة هنيدي ، مهنئًا إيّاه بأنّه سيقدّم فيلم عن قصّة حياته، فأرفق تعليقًا قال فيه: “والله من زمان وأنا اقترح عليك تقديم عمل عن قصة حياتك، ألف مبروك يا نجم”.

وهنا فاجئه “هنيدي”، بالرّدّ على تعليقه بنشر صورة من بوستر فيلم “كلب بلدي”، الذي قام أحمد فهمي، ببطولته، وكتب: “والله أنا مقتنعتش إلا ما بعد ما أنت عملت قصة حياتك يا فهمي، فلك الفضل.. شكرا يا حبيبي”.

يُذكر، أنّ محمد هنيدي، يعرض مسرحية “3 أيام في الساحل”، خلال موسم عيد الفطر، وتستمرّ لمدة 15 يوم قادمين، ويشهد العرض الذي يقام على مسرح كايرو شو، إقبالًا جماهيريًا على أنْ يتم العرض في مدينة جدّة في يوليو المقبل.