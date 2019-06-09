امرأة تقتل والدها خنقا وتبرر غير نادمة!
شهدت احد الأحياء الشعبية بمصر جريمة مروعة ، إذ اقدمت سيدة شابة على قتل والدها خنقاً على طريقة “ريا وسكينة ” .
وتفصيلاً فقد كشف الطبيب أثناء استخراج تصريح الدفن وجود آثار احمرار حول عنق المتوفي ، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة التي استجوبت الأم وابنتها اللتين انكرتا اي شك في طبيعة الوفاة .
وبالتحقيق تبين ان هناك خلاف بين الأب وابنته ، إذ انهارت واعترفت بدوافع جريمتها ، مؤكدة انها غير نادمة لأن والدها اجبرها على الزواج من رجل يكبرها بـ 15 عام ولم تذق معه طعم السعادة .
وتابعت السيدة “22 “عام انه عاشت مع الرجل 7 سنوات في عذاب انجبت خلالها طفلين وانصًب غضبها على ابيها الذي رفض تخليصها منه .
وعن طريقة الجريمة ، استدلت الأجهزة الأمنية على كيس به حبوب منومة وقطعة قماش ، إذ اعترفت الجانية انها وضعت لأبيها المنوم في الشاي ثم قامت بلف القماش حول رقبته وخنقه ، مستغلة نوم امها بالطابق العلوي .
وتم اقتياد المتهمة وحبسها تمهيداً لترحيلها للنيابة العامة لإستكمال الإجراءت القانونية وإصدار الحكم بحقها .
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1653 ] نشر منذ 35 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.