بالصور.. تقييد زبائن في مطعم بالسلاسل بسبب ” الفاتورة “

كاراكاس(صدى):

ظهر مسافرٍ فنزويلي مقيّد بالسلاسل في مقعده داخل مطعم في بيرو للتأكّد من دفع الفاتورة، حيث قال صحافي فنزولي أنّه حصل على الصور من مواطن هاجر إلى بيرو في أعقاب الاضطرابات السياسية والاجتماعية في فنزويلا.

وأوضح أنّ الصور دليل على كراهية الأجانب والتمييز ضدّ المهاجرين الفنزويليين الذي غادروا بلادهم بأعداد كبيرة واستقروا في بلدان مثل كولومبيا والبرازيل وبيرو.

ومن المحتمل، أن يكون صاحب المطعم أراد أن يتأكّد من أنّ الزبائن ستدفع الفاتورة قبل مغادرة المطعم، لكنّ العديد من القرّاء أعربوا عن غضبهم من نشر مثل هذه الأخبار، وادعوا أنّها مزيفة ويتم نشرها لمجرد لفت الانتباه.