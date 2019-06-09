تفاصيل إلغاء أنظمة الطوافة والزمازمة والأدلاء بعد 85 سنة من صدورها 

نايف السالم(صدى):

نوه مصدر مطلع إلى صدور الموافقة السامية بإلغاء عدد من الأنظمة الخاصة بخدمة الحجاج عقب مضي ما يقارب 85 سنة من تاريخ صدورها.

وتضمنت الأنظمة نظام المطوفين العام الصادر عام 1367هـ، نظام وكلا المطوفين ومشايخ الجاوة الصادر عام 1367هـ، نظام هيئة الأدلاء بالمدينة المنورة الصادر عام 1356هـ، إضافة إلى إلغاء قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلة والزمازمة الصادر عام 1400هـ،

ويأتي إلغاء الأنظمة، التي مضى على بعضها نحو 85 عاما، ‏تزامنا مع صدور نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج واللائحة التنفيذية لمؤسسات الطوافة والذي يتكون من 23 مادة ويسري بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.

وأشارت الجهات العليا إلى استمرار العمل في القرارات والأوامر المتعلقة بآليات تحديد المقابل المالي واستحصاله إلى حين صدور التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها من وزارة الحج والعمرة.

وأكدت التوجيهات على وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة فيما يتعلق بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج في ما يتعلق بالجوانب الأمنية، وإعداد نموذج نظام أساس ‏لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على النظام بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار .

كما شددت على إعداد التصنيف النوعي والكمي للخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمة للحجاج القادمين من خارج المملكة وآليات تسعيرها، خلال (مائة وعشرين) يوماً من نفاذ النظام، ومتابعة تطبيق الأحكام الواردة في النظام، وإعداد تقرير سنوي حيال ما يظهر من معوقات في شأن تطبيقه، ورفعه إلى المقام السامي، لاتخاذ ما يلزم بشأنه.