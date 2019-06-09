طرق بسيطة للعثور على هاتف آيفون عند ضياعه

وكالات(صدى):

يستطيع مستخدمو آيفون، أن يعثروا على هاتفهم بسهولة عند ضياعه باللجوء إلى خدمة أو تطبيق ” Find my iPhone ” أي (اعثر على هاتفي الآيفون)، وعندئذ، سيكون قادراً على الاسترجاع بأكثر من طريقة.

ويحصل المستخدم على هذه الخدمة سواء عبر تحميلها مثل تطبيق في هاتف آيفون آخر، أو عبر الاتصال من أي جهاز يعمل بنظام iOS كالآيباد، أما في حال لم يكن ثمة جهاز أبل، فيمكن الاتصال عن طريق الخدمة السحابية ” آي كلاود “.

وعقب تسجيل الدخول إلى “آي كلاود”، بحسابك الخاص لدى “أبل”، يصبح بمقدورك، أن تبحث عن الجهاز عبر متصفح، ثم يظهر الموقع الذي يوجد الهاتف، وهذه الميزة لا تعثر على الهواتف فقط، بل تجد أيضاً أجهزة “آيباد” والساعات والسماعات.

وفي حال تعرُّض الهاتف للسرقة، فإن المستخدم مدعو ليقصد مركز الشرطة، لأن ذهابه إلى مكان وجود الجهاز قد يعرّضه لخطر يهدّد سلامته؛ فيما إذا كان شحن الهاتف قد نفد، فإن تطبيق أو خدمة “اعثر على هاتفي الآيفون” سترشدك إلى آخر موقع جرى تسجيله قبل أن ينطفئ.

أما إذا كان مشغلاً، فإمكانك أن تجعله يصدر صوتاً، أو يعرض رقماً هاتفياً، حتى يتواصل معك الأشخاص الذين عثروا عليه؛ بينما لأن المستخدم حريص على عدم وصول أحد إلى بياناته، يمكنه أن يقوم بتفعيل “وضع الضياع”، وعندها، لن يكون أي شخص آخر قادراً على فك القفل، وسيتم تعطيل خاصية الدفع بـ “أبل” حتى لا يتعرّض رصيدك للسرقة.