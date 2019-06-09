زجاجة عطر تتسبب في بتر ساق سيدة بعد سقوطها بالخطأ على قدميها 

لندن(صدى):

لجأت سيدة بريطانية تدعى جين هدينجتون، لبتر ساقها بعد معاناتها من آلام مبرحة في تلك المنطقة، جراء سقوط زجاجة من العطر عليها.

وقامت السيدة بالتوسل للجراحين لإزالة ساقها بعد عامين من الألم المتواصل من إصابة بدت طفيفة للغاية.

وتعود الواقعة عندما أسقطت بالخطأ زجاجة من العطر كانت في خزانة ملابسها أثناء البحث عن شيء ما، وفور اصطدامها بالقدم شعرت جين بوجع غير مُحتمل، مما جعلها تظن بوجود كسر في الساق.

وأبانت السيدة: “ عندما تعرضت لذلك، بكيت من الألم، ورفعت قدمي لأتأمل الأمر وآلمني ذلك كثيرًا ولم أتمكن من إعادة تثبيتها مرة أخرى ” .