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شركة المدارس المتقدمة بالرياض تعلن عن وظائف تعليمية وإدارية للجنسين

شركة المدارس المتقدمة بالرياض تعلن عن وظائف تعليمية وإدارية للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة المدارس المتقدمة بمدينة الرياض باب التقديم على وظائف إدارية وتعليمية للرجال والنساء بجميع التخصصات .

وابانت الشركة ان الوظائف المطلوبة هي :
1- مُشرفات تربويات ، ويشترط ” خبرة مناسبة ، بكالويوس في التخصص ، شهادة تربوية ” .
2- وظائف تعليمية للرجال ” دراسات اجتماعية ، تربية اسلامية ” .
3- وظائف إدارية للرجال ” مرشد طلابي ، امين مصادر ، رائد نشاط ، سكرتير ، مراقب ، وكيل ”
4- قادة ووكلاء مدارس ” رجال ” ، ويشترط التالي :

– أن يكون المتقدم من المواطنين .
– درجة البكالوريوس فما فوق.
– خبرة مُناسبة في الميدان التربوي.
– الحصول على دورات تدريبية في المجال التربوي.
5- وظائف مالية ” محاسب رئيسي ، امناء صناديق ، محاسب صرفيات ” .
6- وظائف تعليمية وإدارية للنساء “كافة التخصصات ” .

وسوف تتم المقابلات بدءً من اليوم الأحد الموافق 6-10-1440هـ وحتى 24 من نفس الشهر ، عدا الوظائف التعليمية والإدارية للنساء ستنتهي مقابلاتها في 29 -11-1440 هـ .

واوضحت الشركة ان اجراء المقابلات في مقر الإدارة بحي الربيع ، على ان ترسل السيرة الذاتية على البريد التالي :
للرجال :هنا للنساء:هنا


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