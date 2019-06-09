شركة المدارس المتقدمة بالرياض تعلن عن وظائف تعليمية وإدارية للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة المدارس المتقدمة بمدينة الرياض باب التقديم على وظائف إدارية وتعليمية للرجال والنساء بجميع التخصصات .

وابانت الشركة ان الوظائف المطلوبة هي :

1- مُشرفات تربويات ، ويشترط ” خبرة مناسبة ، بكالويوس في التخصص ، شهادة تربوية ” .

2- وظائف تعليمية للرجال ” دراسات اجتماعية ، تربية اسلامية ” .

3- وظائف إدارية للرجال ” مرشد طلابي ، امين مصادر ، رائد نشاط ، سكرتير ، مراقب ، وكيل ”

4- قادة ووكلاء مدارس ” رجال ” ، ويشترط التالي :

– أن يكون المتقدم من المواطنين .

– درجة البكالوريوس فما فوق.

– خبرة مُناسبة في الميدان التربوي.

– الحصول على دورات تدريبية في المجال التربوي.

5- وظائف مالية ” محاسب رئيسي ، امناء صناديق ، محاسب صرفيات ” .

6- وظائف تعليمية وإدارية للنساء “كافة التخصصات ” .

وسوف تتم المقابلات بدءً من اليوم الأحد الموافق 6-10-1440هـ وحتى 24 من نفس الشهر ، عدا الوظائف التعليمية والإدارية للنساء ستنتهي مقابلاتها في 29 -11-1440 هـ .

واوضحت الشركة ان اجراء المقابلات في مقر الإدارة بحي الربيع ، على ان ترسل السيرة الذاتية على البريد التالي :

للرجال :هنا للنساء:هنا