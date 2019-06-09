مصرع مواطن جراء انقلاب مركبته بطريق العارضة – أبو عريش

تركي السالم(صدى):

انقلبت مركبة من نوع هايلوكس على طريق العارضة – أبو عريش، شرقي جازان بسبب الأمطار، مما أسفر الحادث عن مصرع قائدها

وتفصيلا، اتضح أن المواطن المتوفى يعمل في أحد القطاعات العسكرية بالمنطقة وكان عائداً إلى منزله قبل أن يفقد السيطرة على المركبة؛ لتنقلب به مرات عدة.

وورد بلاغ لغرفة العمليات مساء أمس السبت، عند الساعة الثالثة والربع يفيد بوجود حادث بالقرب من النقطة الأمنية لمدخل محافظة العارضة.

وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصولها وجدت إصابة واحدة في الموقع، وكان وضعها الصحي حرجاً نتيجة الحادث، وتم عمل الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى أبو عريش لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة.