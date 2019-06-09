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نصائح هامة تسهل عليكي تربية التوأم في الشهور الأولى

نصائح هامة تسهل عليكي تربية التوأم في الشهور الأولى
لندن(صدى):

تعتبر تربية التوأم من اصعب المهام على كثير من الأمهات اللاتي يشعرن بالقلق خوفاً من عدم القيام بواجبهن نحوهما .
ويقدم موقع ” todaysparent ” نصائح هامة لمساعدة الأمهات على النحو التالي :

1- ضعي جدول زمني لتطور معاملتك مع طفليكي سواء من حيث التغذية او النوم او تغيير الحفاضات .
2- يجب ان تعتادي على العناية بهما في نفس الوقت ، فمثلاً قومي بإرضاع احدهما بزجاجة الحليب والآخر طبيعياً بالتبادل حتى لا يشعر احدهما بالجوع او الإبعاد .
3-يمكن ان يكون احدهما بالكرسي معكي أثناء استحمام الآخر حتى لا يبعد عن ملاحظتك .
4- يجب على الوالدين تدريبهما على مواعيد النوم عندما يبلغا 6 اشهر .
5-يفضل ان تستعيني بمساعدة جدتهما او احد من المقربين لتلافي الكثير من الأزمات .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1653 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يرزق كل محروم وكل من يتمنى فرحة الظنى وحنان الأمومة والطفولة 🌷😭🙏

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