نصائح هامة تسهل عليكي تربية التوأم في الشهور الأولى

لندن(صدى):

تعتبر تربية التوأم من اصعب المهام على كثير من الأمهات اللاتي يشعرن بالقلق خوفاً من عدم القيام بواجبهن نحوهما .

ويقدم موقع ” todaysparent ” نصائح هامة لمساعدة الأمهات على النحو التالي :

1- ضعي جدول زمني لتطور معاملتك مع طفليكي سواء من حيث التغذية او النوم او تغيير الحفاضات .

2- يجب ان تعتادي على العناية بهما في نفس الوقت ، فمثلاً قومي بإرضاع احدهما بزجاجة الحليب والآخر طبيعياً بالتبادل حتى لا يشعر احدهما بالجوع او الإبعاد .

3-يمكن ان يكون احدهما بالكرسي معكي أثناء استحمام الآخر حتى لا يبعد عن ملاحظتك .

4- يجب على الوالدين تدريبهما على مواعيد النوم عندما يبلغا 6 اشهر .

5-يفضل ان تستعيني بمساعدة جدتهما او احد من المقربين لتلافي الكثير من الأزمات .