مؤسس ” غوث ” يخرج عن صمته ويبين سبب ارتفاع أعداد المفقودين في الصحراء

عادل الحربي(صدى):

لفت مؤسس فريق غوث للبحث والإنقاذ منصور العاطفي، إلى أسباب ارتفاع النسب المئوية للمفقودين في الصحراء، وتزايد حالات الوفيات بينهم خلال الفترة الأخيرة.

وقال العاطفي إن أسباب الارتفاع تشمل الجهل سواء كان جهلاً طبيعياً أو بسبب مرضي أو غيره، وكذلك اعتماد مَن يتعرضون لتلك المواقف على أنفسهم في اقتحام الصحراء دون وجود أجهزة “GPS” أو جهاز الثريا أو مركبة إضافية معهم.

وأبان أن الأسباب تتضمن تهور السائق ومجاملة مرافقه بدخول الصحراء للصيد، أو اختصار طريق معين، أو الهروب من نقطة أمنية لوجود ممنوعات معهم، أو لأي سبب آخر.