محمد صلاح يتطلع للتفوق على ميسي بأمم أفريقيا

طلال الغامدي(صدى):

يتطلع اللاعب المصري محمد صلاح، الذي توج مسيرته مع ليفربول في الموسمين الماضيين بإنجازات مثيرة وأرقام قياسية عديدة، إلى أن يقود المنتخب المصري إلى لقب في البطولات الكبيرة.

ويسعى صلاح إلى أن يتوج مسيرته مبكراً مع ” الفراعنة ” بلقب قاري، من خلال كأس الأمم الأفريقية المقررة في مصر هذا الشهر؛ حيث يرفض الاكتفاء بما حققه على مستوى الأندية، ويدرك مدى أهمية تحقيق لقب مع منتخب بلاده.

ويستدعي النجم المصري في هذا الأزمة التي يعيشها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدم تتويجه مع منتخب بلاده بأي لقب كبير حتى الآن رغم تتويجه مع برشلونة الإسباني بالعديد من الألقاب.

ويشارك صلاح في البطولة الأفريقية للمرة الثانية فقط مع الفراعنة، بعدما عاد الفريق للنهائيات عبر النسخة الماضية عام 2017 بالغابون، بعد غياب عن ثلاث نسخ متتالية في 2012 و2013 و2015، وإذا فاز بهذا اللقب، سيكون بهذا تفوق على ميسي في هذه الجزئية، إذ جمع بين النجاح على مستوى الأندية والتتويج بالألقاب مع المنتخب.