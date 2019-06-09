تطورات مثيرة وجديدة في قضية الطفل ” نهار “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أشار مصدر إلي إحالة وزارة الصحة قائمة بأسماء 10 أشخاص من العاملين بمستشفى الملك فيصل بالطائف، إلى الهيئة الطبية الشرعية، بسبب الإهمال الطبي بحق أحد الأطفال؛ ما تسبب في استئصال غدة تناسلية له.

وأبان أن قرار الإحالة جاء بعد تحقيقات مطولة في الشكوى التي تقدم بها والد الطفل “نهار الحارثي” ضد إدارة المستشفى، ومشاهدة الكاميرات لرصد كيفية التعامل واستقبال الحالة.

ومن جهته، قال محامي الطفل، إن أسرته تترقب تحديد موعد أول جلسة للهيئة الطبية الشرعية للنظر في القضية.

يذكر أن سلطان الحارثي، والد الطفل “نهار” اشتكى الفريق الطبي بالمستشفى والمسؤولين، بالتسبب في حدوث عاهة مستديمة لطفله، وطالب بالتحقيق والعودة للكاميرات لإثبات رفض التعامل مع الحالة.