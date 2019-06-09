هجوم حاد على ” ميلانا ترامب ” بتهمة ” قلة الإحترام “

واشنطن(صدى):

تواجه ” ميلانا ترامب ” قرينة الرئيس الأمريكي حملة انتقادات ضارية بسبب تعمدها عدم خلع نظارة الشمس الخاصة بها أثناء إحياء الذكري الـ 75 لإنزال النورماندي .

واعتبر النشطاء ان تصرف ” ميلانا ” قلة احترام لضحايا الحرب الأمريكيين ، خاصة ً وان قرينة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم ترتدي نظارتها ، وغيرها من زوجات قيادات العالم .

الجدير بالذكر ان موقعة “إنزال النورماندي ” تعد اكبر غزو بحري خلال الحرب العالمية الثانية عندما هاجمت قوات الحلفاء في بريطانيا وأمريكا وكندا وفرنسا، الجيش الألماني على ساحل النورماندي بفرنسا .