صاحبة عقد الزواج المثير للجدل تكشف السر وراء كتابتها للشروط 

نايف السالم(صدى):

كشفت الفتاة التي أثارت الجدل بعد نشرها عقد زواجها متضمنا شروطا أثارت استغراب البعض فيما رآها آخرون حقاً من حقوقها، عن السبب الذي جعلها تقوم بكتابة هذه الشروط في عقد الزواج.

ولفتت الفتاة فوز العتيبي إلى أنها قامت بتدوين هذه الشروط حفظا لحقوقها، بعدما شاهدت الكثير من النساء اللاتي لم يقمن بتوثيق حقوقهن كشروط في عقد النكاح وندمن على ذلك فيما بعد.

وأوضحت في تصريحات صحفية أنها لقيت من عائلتها وعائلة زوجها معارضة على هذه الشروط، إلا أنها أصرت على كتابتها وأصر زوجها على موافقته، مبينة أن زوجها كان مؤيدا لكتابة أي شرط سيجعلها مطمئنة معه.

وتابعت أن ردود الفعل على مواقع التواصل على شروطها تجاوزت المتوقع، ووصلت إلى الأذى والتحريض ومحاولة التفريق بينها وبين زوجها وتشويه السمعة والإزعاج.

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