بالفيديو.. سيارة ” Mii Electric ” الكهربائية الجديدة تخطف الأنظار

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أزاحت شركة ” سيات ” الستار عن سيارة كهربائية مميزة، طورتها لتصبح واحدة من أفضل المركبات الصغيرة المخصصة للتنقل داخل المدن، وهي “Mii Electric” الجديدة بهيكل هاتشباك أنيق.

ويعد هيكلها شبيه بهياكل سيارات “فابيا” التي تنتجها “سكودا”، مزود بمصابيح أنيقة ومميزة، وعجلات بمقاس 14 إنش، كما ستاتي هذه المركبة بمحرك كهربائي بعزم 83 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، يساعدانها على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في 9 ثوان تقريبا، والوصول إلى سرعة 160 كلم/ساعة.

وتحمل بطارية تكفيها لقطع مسافة 260 كلم بالشحنة الواحدة، يمكن ملء 80% من سعتها في نصف ساعة من الزمن في محطات الشحن الكهربائي الخاصة بالسيارات؛ فيما ستصدر منها نسخة تعمل بالبنزين من هذه السيارة، مزودة بمحرك بسعة 1.4 لتر، وعزم 96 حصانا، يستهلك 6 لترات من الوقود فقط لكل 100 كلم تقطعها السيارة.