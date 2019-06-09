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بالصور.. سخرية عارمة بسبب مظهر ترامب وخياط البيت الأبيض يتبرأ من ملابسه

بالصور.. سخرية عارمة بسبب مظهر ترامب وخياط البيت الأبيض يتبرأ من ملابسه
واشنطن(صدى):

تسبب مظهر الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” خلال مأدبة العشاء الرسمي الذي أقامته الملكة إليزابيث في موجة سخرية عارمة على مواقع التواصل الإجتماعي ، دفعت الخياط الرسمي للبيت الأبيض للتبرأ من مظهره .

واكد الخياط ” عصمت ديل ” “69 ” عام صاحب الشركة التي قدمت السترات للمأدبة انه أنه لم ير البزة التي ارتداها ترامب من قبل ، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية .

وقال : هذه هي مهنتي، وما حدث ليس صحيحًا، ولا يهمني كونه الرئيس، فهناك شخص ما مسؤول، شخص ما ساعده على ارتداء هذه الملابس .

اما ” باتريك ميرفي” رئيس الخياطين في دار أزياء ” ديفيس آند سون” ، فقد علق قائلاً : كل شيء يمكن أن تتخيله كان خاطئا في بزة ترامب، فهي غير متناسقة أبدًا مع طوله أو حجمه .

واضاف ان الأكمام كانت طويلة بشكل ملحوظ ، ساخراً : كأنه استعار ثلاثة أجزاء مختلفة من ثلاث بزات مختلفة .
وكانت بزة ترامب قد أثارت الفكاهة والسخرية على الإنترنت بعدما ارتدى صدرية بيضاء طويلة مع سترة “توكسيدو” قصيرة وأكمامها تغطي يده .


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