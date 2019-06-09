وظائف إدارية شاغرة في مجموعة البحري

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (مجموعة البحري) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة بالرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي: مُحلل أول معالجة الفاتورة والتحصيل (Invoice Processing and Collection Sr. Analyst)؛ مشترطة الحصول على درجة البكالوريوس في النقل البحري أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

واشترطت الشركة، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الشحن التجاري، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية؛ لافتة إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/09م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا