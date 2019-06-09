السبب وراء تألق كريستيانو رونالدو بعمر الـ34

نواف السالم(صدى):

أوضح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو السبب وراء استمراريته بهذا المستوى العالي في كرة القدم بالرغم من تقدمه بالعمر، وذلك بعد أيام من تسجيله 3 أهداف لمنتخب بلاده أمام سويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال رونالدو إن ” العامل النفسي ” له دور رئيسي في قدرته على العطاء بمستوى عال، بالرغم من بلوغه عامه الـ34، لافتا: ” الأمر كله متعلق بالاستعداد، والتفاني في العمل. أشعر أنني بصحة ممتازة بالرغم من أنني أبلغ 34 عاما.. العامل الرئيسي هو داخل دماغك ” .

وأوضح: ” عندما تشعر بالحافز المستمر والسعادة، وتتبع طريقك كلاعب كرة قدم، تستطيع تقديم الكثير، وهذا ما أشعر به، شعوري رائع ” ، مضيفا أنه يسعى لتحقيق بطولته الدولية الثانية، عندما يخوض نهائي دوري الأمم الأوروبيةالثلاثاء أمام هولندا، ليضيفها إلى لقب كأس الأمم الأوروبية التي حققها مع بلاده عام 2016.

وتابع نجم يوفنتوس: ” ينتابني شعور خاص عندما أرتدي قميص منتخب البرتغال، إنه شرف عظيم لي. إنها بلدي وبلد عائلتي وأصدقائي، وهي المكان الذي كبرت فيه ” .