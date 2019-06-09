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بعد ظهوره بـ ” العكازين ” .. نيمار يغيب عن الملاعب لمدة شهر

بعد ظهوره بـ ” العكازين ” .. نيمار يغيب عن الملاعب لمدة شهر
ماجد محمد(صدى):

كشف باريس سان جيرمان عن آخر التطورات الصحية للاعب الدولي نيمار بعد إصابته العنيفة خلال المبارة الودية أمام قطر .

وقال الفريق الباريسي في بيان له : قًيم الطبيبان لوران أومو وجيرارد سبيلا حالة نيمار وكان التشخيص التواء في الرباط الجانبي الخارجي للكاحل ولا يحتاج لتدخل جراحي ” .

وأكد البيان ان اللاعب سيغيب قرابة شهر حيث سيكون العلاج من خلال برنامج تأهيلي .

وكان ” نيمار ” قد ظهر مؤخراً مستنداً على ” عكازين ” أثناء التحقيق معه امام شرطة ريو دي جانيرو بشأن تهم متعلقة بجريمة اغتصاب اتهمته بها امرة ، وهو وما أثار وسائل الإعلام بعيداً عن ملابسات التحقيق

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