وظائف تمريض للنساء شاغرة في مستشفى الزهراء العام بالقطيف

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الزهراء العام بمحافظة القطيف بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، عن توفر 10 وظائف تمريض شاغرة للنساء لحديثات التخرج من حملة البكالوريوس.

واشترط المستشفى، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص التمريض أو ما يعادلها، شهادة التصنيف والتسجيل الهئية السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضح أن الوصف الوظيفي: تخطيط الرعاية الطبية والتمريضية وتقديمها للمرضى الذين يعانون من الإصابات والأمراض والاضطرابات، ومساعدة الأطباء، وتثقيف المرضى، وتقديم المشورة والدعم الوجداني.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المهام الوظيفية: تثقيف المرضى: تخطيط برامج التثقيف الصحي، وأنشطة تعزيز الصحة وتثقيف أطقم التمريض في البيئات السريرية والمجتمعية، والمشاركة فيها، وتقييم الاحتياجات: تقييم احتياجات المرضى وتخطيط الرعاية التمريضية، وتنسيق العلاج مع الأطباء المتخصصين حسب الحاجة.

وأضاف، إجراء التشخيص: تشخيص طبيعة الإصابات والأمراض والاضطرابات وأسبابها استناداً إلى الفحوصات ونتائج الاختبارات؛ فضلًا عن تقديم العلاج: تقديم الأدوية والعلاجات الموصوفة، وضمان جودة الأدوية والأغذية والمواد الطبية.

وقال المستشفى، أن التقديم متاح عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا