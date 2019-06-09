نانسي عجرم تعلن موعد وتفاصيل حفلها الأول بالمملكة

بيروت(صدى):

أعلنت المطربة اللبنانية عن موعد وتفاصيل حفلها الأول بالمملكة ضمن فاعليات موسم جدة الفني .

ونشرت ” عجرم ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ” بوستر ” الحفل الذي اوضح إقامته في الـ 13 من يونيو الجاري على المسرح الروماني .

وقالت ” نانسي ” : لاقوني بفاعليات موسم جدة ..المسرح الروماني في الواجهة البحرية “.

كما نشرت ” عجرم ” موقع حجز التذاكر ، والتي ستكون على 4 فئات كالتالي :

الفئة الذهبية بسعر 750 ريال ، والفضية بسعر 550 ريال ، والبرونزية بـ 350 ريال ، والبلاتينية بـ 150 ريال ، وتُباع التذاكر في جميع فروع فيرجين ميجا ستور .