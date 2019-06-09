بالصور.. صحة حفر الباطن تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر

محمد السعران(صدى):

أقامت صحة حفرالباطن، صباح اليوم الأحد، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في مبنى مديرية الشؤون الصحية، بحضور مديرها الأستاذ ناصر بن راشد الصافي والقيادات الصحية ومنسوبي الصحة من مختلف المواقع الصحية والمستشفيات.

وهنأ “الصافي” في كلمته التي ألقاها خلال حفل المعايدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وسمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود – حفظه الله -، والأسرة المالكة والشعب السعودي والأمتين العربية الإسلامية بعيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع باليُمن والخير والبركات.

وأكد حرص وزارة الصحة – وعلى رأسها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة – ومنسوبي صحة حفرالباطن على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية.

كما تضمن الحفل عرضاً مرئياً موجزاً لأهم منجزات صحة حفرالباطن خلال العام 2018 والربع الأول من العام 2019م، ويأتي هذا الحفل ضمن البرامج التي تحرص صحة حفرالباطن على تنفيذها لزيادة أواصر التواصل والأخوة بين منسوبيها الذين تبادلوا التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.