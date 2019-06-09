لهواة تربية القطط.. طرق التخلص من الشعر المتساقط بالمنزل

أميرة خالد(صدى):

يعلق شعر القطط المتساقط فى اليدين والملابس، ويصعب التخلص منه، فيما هناك عدة طرق للتخلص من هذه المشكلة من بينها أن تغمس يديك فى وعاء من الماء، وبعد ذلك ابدأ بمسح شعر الحيوانات الأليفة بحركة متجهة لأسفل.

وستلاحظ أن الشعر قد بدأ فى التكوّر والالتصاق بيديك المُبللة؛ مما سيسهل عليك إزالته؛ بينما استخدم الإسفنجة المُخصصة للمسح إذا كنت تخطط لإزالة شعر الحيوانات الأليفة من على سجادة مُنخفضة الوبر، واحرص فى هذه الحالة على تنظيف الأرض بالمكنسة الكهربائية أولًا.

ثم افرك النسيج أو المفروشات أو السجاد باستخدام الإسفنجة وستلاحظ تكوّم الوبر أو الشعر على شكل كتل يُمكنك نزعها بيديك والتخلص منها، كما افرك بكرة لف الشعر على سطح النسيج لتلتقط شعر الحيوانات الأليفة، ويمكنك ثنى البكرة لتصل إلى الأماكن الصعبة والأركان إذا كانت تحتوى على جزء داخلى معدنى.

ومن الطرق أيضا، استخدام زوج من الأحذية المطاطية، أو الأحذية الرياضية وغيرها، وأسهل الطُرق لتنفيذ هذه العملية هى ارتداء الحذاء ثم جر القدمين بطول السجاد أو البساط وستلاحظ أن الشعر يتكوم، ومن ثم يُمكنك نزعه بسهولة والتخلص منه.

وأخيرا، افرك البالونة في مقابل السطح المُراد تنظيفه من شعر الحيوانات الأليفة حيث تعمل الشحنات الاستاتيكية على سطح البالون على جذب الشعر (انتبه لأنها قد تجذب شعرك أنت أيضًا)، ثم يُمكنك تجميعه من على سطح البالون والتخلص منه، ويُمكنك إعادة استخدام البالون أكثر من مرة لجذب المزيد من الشعر.