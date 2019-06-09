إصابة فتاة بطلق ناري في بيش

تركي السالم(صدى):

شهدت محافظة بيش بمنطقة جازان، اليوم الأحد، إصابة فتاة بطلق ناري اخترق جسدها واستقر به، ليتم نقلها إلى مستشفى بيش لتقديم الإجراءات الطبية اللازمة؛ بينما حالتها مستقرة وتحت الملاحظة.

وفي الوقت الذي تتردّد الأحاديث عن مصدر الطلق الناري، فتحت شرطة المحافظة تحقيقاتها لكشف مُلابسات القضية؛ فيما كانت قد أشارت معلومات إلى إصابة الفتاة بطلق ناري طائش في عنقها بينما كانت موجودة بفناء منزلها.