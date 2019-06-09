بحضور المهندس الفضلي.. ” البيئة ” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر

محمد السعران(صدى):

أقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي ومعالي نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة في الرياض.

وهنأ الوزير منسوبي الوزارة بهذه المناسبة، مثمناً جهود منسوبي الوزارة في جميع الفروع في المناطق المختلفة.

وشهد الحفل تقديم هدايا صديقة للبيئة لمنسوبي الوزارة، وتم تبادل التهاني والتبريكات بين الحضور كافة بهذه المناسبة السعيدة، وتبادل الدعوات الطيبة.