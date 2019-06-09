منها إبطال البطاقة الحمراء حال فرصة تسجيل.. تعرف على تعديلات قانون الساحرة المستديرة

طلال الغامدي(صدى):

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، أمس السبت، عن بعض التعديلات في قوانين الساحرة المستديرة بهدف إنهاء الكثير من الجدل وتجنب اخطاء الحكام .

1- فيمايخص ” إسقاط الكرة” ، فإنه إذا تم إيقافها داخل منطقة الجزاء؛ فإن الإسقاط سيكون لحارس المرمى فقط، وإذا تم إيقافها خارج منطقة الجزاء؛ فإن الإسقاط سيكون للاعب واحد وهو آخر من لَمَس الكرة قبل إيقافها.

2- السماح للاعب بإستقبال ركلة المرمي من حارسه حتى وإن كان اللاعب في منطقة الجزاء لتسريع وتيرة اللعب .

3- لن يُسمح للاعبي الفريق بالوقوف بحائط الصد مع لاعبي الخصم عند الأخطاء بشكل قريب ، وإذا وقف بجانبهم وصدر الخطأ فيُعتبر خطأً معاكسًا.

4- العقوبة التي تصدر من الحكم بعد الاحتفال بالهدف غير القانوني (مثل نزع القميص)، وبعدها يتم إلغاء الهدف تبقى ولا تزول .

5- الفريق الذي يفوز بقرعة الحكم له الحق في اختيار لعب ركلة البداية أو المرمى الذي يهاجم عليه .

6- عندما يتم تبديل لاعب يجب عليه مغادرة الملعب من أقرب خط خروج له لتفادي إضاعة الوقت .

7- يمكن لمنفّذ ضربة الجزاء الحصول على تقييم سريع او علاج من الطاقم الطبي قبل التنفيذ .

8- أي لمسة يد تعتبر خطأ؛ حتى وإن كانت بشكل غير مقصود .

9-إذا قرر الحكم إشهار بطاقة صفراء أو حمراء، لكن الفريق الآخر قام بصنع فرصة تسجيل؛ فيمكن للحكم تأجيل إشهار البطاقة حتى نهاية الهجمة ، بخلاف إيقاف المباراه في السابق بعد اشهار البطاقة الحمراء .