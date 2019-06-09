على طريقة جيمس بوند.. زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤولين

بيونج يانج(صدى):

كشفت تقارير صحافية، أن الزعيم كيم جونغ أون أعدم جنرالا بإلقائه في ” حوض مليء بأحد أشرس أنواع الأسماك “، حيث اتُهم بالتخطيط لانقلاب، لكن انتهى به المطاف للإعدام عبر طريقة جديدة.

وذكرت أن حوضا ممتلئا بسمك “البيرانا” العملاق، تم بناؤه داخل سكن كيم، اُلقي فيه الجنرال بعد قطع ذراعيه وجذعه بالسكاكين؛ فيما قيل إن الزعيم الكوري الشمالي استلهم هذه الطريقة من فيلم لجيمس بوند لعام 1977 ” الجاسوس الذي أجبني “.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير أن المبعوث النووي الكوري الشمالي الذي قالت صحيفة كورية جنوبية إن بيونغيانغ أعدمته لا يزال حيا، لكنه قيد الاحتجاز، ويخضع لتحقيق في دوره في قمة فاشلة مع الولايات المتحدة.