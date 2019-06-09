بالفيديو.. أضرار جسيمة ناتجة عن المشروبات الغازية

الرياض(صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن الأضرار التي يسببها تناول المشروبات الغازية، وأثرها على جسم الإنسان؛ لافتة إلى أنها لا تملك أي قيمة غذائية، بل هي عبارة عن مُحليات وملونات صناعية ونكهات ومواد كميائية حافظة، والكثير من السكر الضار المخل بالتوازن الغذائي.

وأوضحت الصحة، أنه بعد 20 دقيقة من تناول المشروب الغازي يقوم البنكرياس بفرز الكثير من الإنسولين، وبعد 30 دقيقة تتحول السكريات إلى دهون تتسبب في زيادة الوزن ليصبح الجسم عرضة لداء السكري.

وأشارت إلى أن بعد 45 دقيقة يرفع الكافيين ضغط الدم ومع الزمن قد يتحول الضغط إلى مرض مزمن؛ مؤكدة أن المشروبات الغازية ذات تأثير سلبي على امتصاص الأملاح والمعادن المهمة، الأمر الذي يؤدي إلى إصابة الشخص بهشاشة العظام.