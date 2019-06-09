بالصور.. ” الرويلي ” تبادر بزيارة الدفاع المدني بأحياء النظيم لتهنئتهم بعيد الفطر

مازن ناصر مليح(صدى):

بادرت ابنة الوطن عضو المجلس البلدي بمدينة الرياض ممثلة الدائرة الثانية الأستاذه علياء بنت مكيمن الرويلي للعام الثاني على التوالي بزيارة لمراكز الدفاع المدني والشُرطة التابعه للدائرة الثانية شرق الرياض بأحياء النظيم والمنار والنسيم لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك وتقديم الورد لهم بمشاركة عدد من أطفال الدائرة حيث تعرف الأطفال على مهام رجال الشرطة ورجال الدفاع المدني عن قرب ومعرفة دورهم المهم بحفظ الأمن بعد الله.

وقالت الرويلي أن المبادرة تأتي تقديراً لجهود رجال الأمن الذين خدموا الدين والوطن وسهرو على راحة الأهالي .

وأضافت كلنا فخر بتضحيات رجال الأمن والدفاع المدني الكبيرة فهم حماة الوطن بعد الله و لهم منا الدعم والدعاء سائلين الله أن يحفظ نعمة الأمن ويديم نعمة الأمان ويرد كيد أعداء الوطن بنحورهم وان ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي وان يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة ويسدد على طريق الخير خطاهم.