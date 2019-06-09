سيتي جروب تعقد اجتماع مجلس إدارتها تزامناً مع مرور عام على تواجدها في المملكة 

فيصل العنزي(صدى):

عقد مجلس إدارة سيتي جروب العربية السعودية مؤخراً اجتماعه الأول لهذا العام وذلك احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى على تواجدها في المملكة العربية السعودية. ويضم مجلس الإدارة مسؤولين تنفيذيين بارزين وأعضاء مستقلين، من ضمنهم، ألبيرتو فيرمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عملاء الشركات والمؤسسات ورئيس مجلس إدارة سيتي جروب العربية السعودية، وعتيق الرحمن، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مجموعة سيتي المصرفية، وكارمن حداد، المدير التنفيذي لمجموعة سيتي المصرفية في السعودية ونائب رئيس مجلس إدارة سيتي جروب العربية السعودية، ونافيد كمال، رئيس قسم الخدمات المصرفية المؤسسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة سيتي المصرفية، ومطلق بن حمد المريشد، الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية (تصنيع)، وعمر المحمدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحكير.

وقد ناقش الاجتماع إستراتيجية وأداء سيتي جروب العربية السعودية، تلاه اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى ترأسه أحد كبار متحدثي سيتي جروب، الذي سلط الضوء على عدد من الموضوعات المهمة وأبرزها الابتكار التحولي والخدمات المصرفية الرقمية والتحديات في مجال الأمن الإلكتروني والتغيرات التكنولوجية.

وقال ألبرتو فيرمي: “إننا وبالتزامن مع دخولنا عامنا الثاني من مزاولة أعمالنا في المملكة العربية السعودية، لانزال نسير على الطريق الصحيح وفقاً لخططنا المعلنة التي نسعى من خلالها إلى لعب دور فاعل في دفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.” وأضاف، “نتطلع إلى مواصلة رحلتنا في خدمة عملائنا والتعاون عن كثب مع شركائنا والجهات التنظيمية في إطار رؤية 2030.”

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد منحت مجموعة سيتي المصرفية ترخيصاً لتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الديون وأسهم أسواق رأس المال وخدمات الأسواق وأبحاث الأوراق المالية إلى عملائها من المؤسسات المحلية والدولية، وذلك في أبريل 2017. تلا ذلك استلام ترخيص الاستثمار الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار – المملكة العربية السعودية في مايو 2017، ومن ثم خطاب بدء مزوالة العمل من قبل هيئة السوق المالية. وفي أبريل 2018، أعلنت مجموعة سيتي المصرفية عن افتتاحها الرسمي لمكاتبها الجديدة في برج المملكة، الرياض، المملكة العربية السعودية، وتمكنت منذ ذلك الحين من إنجاز عدد من المعاملات الرئيسية في أسواق رأس المال. وفي الآونة الأخيرة، تلقت مجموعة سيتي ترخيصاً لتقديم خدمات الأسهم والحفظ .

وتحدثت كارمن حداد قائلة، “يأتي اجتماع مجلس الإدارة اليوم في أعقاب تلقينا مؤخراً ترقية لترخيصنا الصادر عن هيئة السوق المالية والذي يجيز لنا تقديم خدمات الأسهم والحفظ، وهو دليل على كفاءة جهودنا المبذولة من أجل ابتكار حلول مصرفية شاملة وبلورتها على أرض الواقع.” كما نوّهت قائلة، “نحن نمضي قدماً في تنفيذ إستراتيجيتنا المتمثلة في تأسيس حضور له قيمة كبيرة، ودور مجتمعي مسؤول.”

كما أعلنت سيتي عن التزامها المتجدد بدعم البرنامج التدريبي “مهارات من أجل النجاح”، والذي يستهدف مهارات التوظيف، مع مؤسسة أمديست، وذلك من خلال تقديم منح مالية بمبلغ 400،000 دولار أمريكي تستهدف الشباب في كل من مصر والمملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الشراكة في إطار مبادرة “مسارات التقدم” لمؤسسة سيتي الاجتماعية، التي صممت لتهيئة شباب بالأدوات المهنية اللازمة والفرص المناسبة للمساهمة في دفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي.

يشار إلى أنه من المتوقع أن تعود هذه الشراكة بالنفع والفائدة على 54 من خريجي الجامعات السعودية العاطلين عن العمل ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عاماً والذين يقيمون في الرياض والراغبين في تنمية وصقل مهاراتهم المهنية بما يمكنهم من الحصول على فرصة عمل مواتية. تم إطلاق البرنامج في العام 2018، واختتمت المرحلة الأولى منه بإقامة دورات تدريبية على اللغة الإنجليزية الخاصة بالأعمال وتنمية المهارات الشخصية شملت 73 فتاة، فيما تم إلحاق غالبية الخريجين كمتدربين لدى كيانات مؤسسية متنوعة في المملكة العربية السعودية.

وأضافت حداد، “نحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسة أمديست وبالاستثمار في قدرات جيل الشباب في المنطقة من خلال برامج الدعم والتمكين البناءة والهادفة.” وخلصت حداد إلى القول، “تشكل هذه البرامج قوة دافعة للنمو الاقتصادي، إذ إنها تستمد زخمها من تبرعات ومنح مؤسسة سيتي والشراكات مع كبرى المؤسسات غير الربحية الإقليمية البارزة.”