حقائق مأسوية للعمالة الوافدة لإنشاء ملاعب قطر.. ” محرومون من رواتبهم وينامون في المراحيض “

نواف السالم(صدى):

كشف تقرير استقصائي لقناة “WDR1” الألمانية عن فضائح النظام القطري بشأن واقع حياة العمالة الوافدة لإنشاء ملاعب كرة القدم لتصفيات كأس العالم القادمة .

ووفقاً للتقرير الذي عمل الصحفيون على جمع معلوماته بشكل سري ، فقد اتضح الوضع المفزع لعمال تم استعبادهم حتى باتوا يتمنون الموت بعد ان بخس النظام القطري بحقوقم المادية ولم يصرف رواتبهم وفقاً لشهادتهم فضلاً عن عدم تواصلهم مع ذويهم .

ووفقاً لوصف الصحفيين ، فإن هؤلاء العمال ينامون بين المراحيض المفتوحة وعلى رائحة البول وبالقرب من القمامة ، وافضل الأحوال ينامون على سرر تحت آشعة الشمس ، ولا يُسمح للمريض منهم بالراحة او البقاء في الغرفة .

وقال احد العاملين أثناء مقابلته : بعض الأحيان أقول لنفسي، أليس الموت أفضل بكثير من هذه الحياة؟ فعائلتي في نيبال تعاني ولم أتمكن من إرسال المال إليهم منذ 8 شهور فضلاً عن سحب جواز السفر .

من جانبهم حاول الصحفيون التواصل مع السلطات القطرية والشركة المسؤولة عن سفرهم التي سحت جواز السفر دون اي رد .

الجدير بالذكر ان الحكومة النيبالية اكدت ان 1426 عاملاً نيباليًا لقوا حتفهم في قطر في الفترة ما بين العام 2009 وحتى 2019 من بينهم 522 عاملاً ماتوا بسبب الجلطة القلبية المفاجئة ، بالإضافة للشهادات المروعة للعمال الناجين من الموت بقطر والتي تؤكد تلك الحقائق المؤسفة .