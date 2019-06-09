طعنة غادرة من مواطن لآخر بالداير.. والجاني في قبضة الشرطة 

تركي السالم(صدى):

قام مواطن بطعن آخر بسكين حادة في محافظة الداير بني مالك؛ حيث يتلقى العلاج والإسعافات الأولية بمستشفى بني مالك العام بالداير.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الإصابة خطيرة جدًّا؛ مما دفع مستشفى بني مالك العام لإحالة المصاب إلى مستشفى صبيا العام.

وعلى الفور، باشرت الجهات المختصة بالداير موقعَ الواقعة في جبل خاشر بالداير، وضبطت المواطن مرتكب الجريمة، وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.