عقوبات صارمة ضد الموظفين المتغيبين بعد انتهاء إجازة العيد

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة الخدمة المدنية، عقوبات صارمة على أي موظف مدني يتغيب دون عذر مقبول في أول دوام بعد إجازة عيد الفطر اليوم الأحد، وذلك بحسم يومين مقابل كل يوم يتغيبه الموظف؛ فيما يبدأ مفتشو هيئة الرقابة والتحقيق في 27 فرعا بجميع المناطق مراقبة دوام موظفي الدولة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي توعدت فيه الجهات الحكومية بتغليظ عقوبات الغياب دون عذر في هذا اليوم بعد الإجازة من خلال متابعة الحضور والانصراف؛ بينما يستعد عدد من الجهات الحكومية لمراقبة حضور وانصراف موظفيها ورصد حالات الغياب من خلال فرق سرية تقوم برفع تقارير حالات الغياب.

وفي السياق نفسه، أوضح مصدر في هيئة الرقابة والتحقيق، إن فرق التفتيش ستقوم بمراقبة الحضور والانصراف ومتابعة أداء الموظفين والتدقيق في حضورهم خلال العمل اليومي، فيما تشمل الجهات المشمولة بالمراقبة الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها في جميع مناطق المملكة.