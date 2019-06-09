مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف صحية شاغرة لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس.

وأوضحت المدينة الطبية، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُسعف – الرعاية المنزلية (Paramedic – Homecare): درجة البكالوريوس في خدمات طب الطوارئ، رخصة قيادة سارية المفعول، حاصل على شهادة (BLS – ACLS)، ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأضافت: أخصائي تغذية – الرعاية المنزلية (Nutrition Specialist – Homecare): درجة البكالوريوس في علوم التغذية أو التغذية أو تخصص ذات صلة، التسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/09م؛ فيما لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:هنا