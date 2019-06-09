مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة
كشفت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف صحية شاغرة لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس.
وأوضحت المدينة الطبية، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُسعف – الرعاية المنزلية (Paramedic – Homecare): درجة البكالوريوس في خدمات طب الطوارئ، رخصة قيادة سارية المفعول، حاصل على شهادة (BLS – ACLS)، ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأضافت: أخصائي تغذية – الرعاية المنزلية (Nutrition Specialist – Homecare): درجة البكالوريوس في علوم التغذية أو التغذية أو تخصص ذات صلة، التسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/09م؛ فيما لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:هنا
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