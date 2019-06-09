أمطار وسيول على مكة والباحة

مكة المكرمة(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إنذارًا مبكرًا يفيد بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البرد وسيول وشبه انعدام الرؤية ونشاط في الرياح السطحية على منطقتي مكة المكرمة والباحة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل أضم، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، خليص، ميسان، فضلًا عن الباحة، الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، فرعة غامد الزناد، قلوة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة ١٣:٠٠ إلى الساعة ٢١:٠٠ مساءً في مكة المكرمة؛ بينما تبدأ في تمام الساعة ١٢:٠٠ وتنتهي في الساعة ١٩:٠٠ في الباحة.