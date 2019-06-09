خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الأحذية الكريهة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشارت تقارير إلى طرق بسيطة للتخلص من رائحة الأحذية الكريهة بمساعدة بعض المواد الطبيعية مثل بودرة التالك، والطين، وبيكربونات الصوديوم، والزيوت الأساسية.

ومن بين العلاجات منزلية الصنع التي يمكن أن تساعدنا في القضاء على رائحة الأحذية الكريهة منها أولا.. يمكن استخدام الطين الأبيض والزيوت الأساسية لتحييد رائحة الصنادل وتطبيق هذا المزيج مباشرة على القدمين، فالطين الأبيض مادة طبيعية قادرة على امتصاص السموم، مما يجعلها حلا ممتازا على المستوى الموضعي، خاصة أن تطبيقه شبيه بتطبيق بودرة التالك.

ثانيا.. إذا كنت تشرب منقوع الشاي أو النعناع الأوروبي فاحتفظ بالأكياس المستعملة ودعها تجف. وتعبر هذه الأكياس بمثابة مزيل عرق طبيعي مثالي وقليل التكلفة يمكن استخدامه سواء في الثلاجات أو الخزائن أو السيارة ومع الصنادل أيضا، ولتعزيز رائحة أكياس الشاي اللطيفة، بإمكانك إضافة بضع قطرات من زيت النعناع العطري كلما فقدت رائحتها.

ثالثا.. أن بيكربونات الصوديوم له خصائص مضادة للجراثيم تساعد على تطهير الصنادل والأحذية من الجراثيم للقضاء على الرائحة علما بأنه يعد من بين أقدم العلاجات للتخلص من الرائحة الكريهة. ويُعتمد هذا المنتج مثل مبيد للفطريات ويساعد على حل العديد من المشاكل المنزلية.