المحكمة التجارية بالمنطقة الشرقية تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر

محمد السعران(صدى):

أقامت المحكمة التجارية بالمنطقة الشرقية ، صباح اليوم الأحد، حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك لِهَذَا العام، بحضور رئيس المحكمة التجارية فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن عبدالرحمن الحمام ، وأصحاب الفضيلة القضاة، ومنسوبي المحكمة،

سَائِلاً الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والمسرات.

وخلال الحفل ألقى فضيلة رئيس المحكمة كلمة رفع فيها التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وهنأ الحضور بالعيد السعيد وتبادل الجميع التبريكات والتهاني مع صاحب الفضيلة رئيس المحكمة

و أصحاب الفضيلة القضاة،

وموظفي المحكمة؛

بهذه المناسبة الكريمة.