  • الأحد 9

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. بدء مقابلات وظائف موسم الحج المقبل غدا.. تعرف على التفاصيل

بدء مقابلات وظائف موسم الحج المقبل غدا.. تعرف على التفاصيل

بدء مقابلات وظائف موسم الحج المقبل غدا.. تعرف على التفاصيل
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء اجراء مقابلات الوظائف الموسمية لموسم حج 1440هـ بدءً من غداً الإثنين ولمدة 4 ايام .

واوضحت الوزارة ان مقابلات غداً وبعد غد الثلاثاء الموافق 8-10 -1440 ستكون مخصصة لحملة الدكتوراه والماجيستير ، بينما ستكون مقابلات الأربعاء لحملة الدبلوم والثانوية العامة ، اما مقابلات الخميس ستخصص لحملة الإبتدائية و المتوسط .

وأكدت الوزارة ضرورة توفر تلك البيانات للمتقدمين :

1- عدد (2) صور شخصية.
2- صورة رخصة القيادة سارية المفعول مع الأصل للمطابقة.
3- إحضار صور مسوغات التعيين التالية مع الأصل للمطابقة:
– بطاقة الأحوال.
– المؤهل.
– العنوان الوطني.
– السيرة الذاتية.
– رقم الحساب البنكي “آيبان” .

ومن المقرر اجراء المقابلات في مبنى وكالة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة ” الدور الأرضي للرجال ، والمبني النسوي للنساء “بآخر شارع السلام بجوار مستشفى أحد .


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *