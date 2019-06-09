بدء مقابلات وظائف موسم الحج المقبل غدا.. تعرف على التفاصيل
أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء اجراء مقابلات الوظائف الموسمية لموسم حج 1440هـ بدءً من غداً الإثنين ولمدة 4 ايام .
واوضحت الوزارة ان مقابلات غداً وبعد غد الثلاثاء الموافق 8-10 -1440 ستكون مخصصة لحملة الدكتوراه والماجيستير ، بينما ستكون مقابلات الأربعاء لحملة الدبلوم والثانوية العامة ، اما مقابلات الخميس ستخصص لحملة الإبتدائية و المتوسط .
وأكدت الوزارة ضرورة توفر تلك البيانات للمتقدمين :
1- عدد (2) صور شخصية.
2- صورة رخصة القيادة سارية المفعول مع الأصل للمطابقة.
3- إحضار صور مسوغات التعيين التالية مع الأصل للمطابقة:
– بطاقة الأحوال.
– المؤهل.
– العنوان الوطني.
– السيرة الذاتية.
– رقم الحساب البنكي “آيبان” .
ومن المقرر اجراء المقابلات في مبنى وكالة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة ” الدور الأرضي للرجال ، والمبني النسوي للنساء “بآخر شارع السلام بجوار مستشفى أحد .
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