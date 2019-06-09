بدء مقابلات وظائف موسم الحج المقبل غدا.. تعرف على التفاصيل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء اجراء مقابلات الوظائف الموسمية لموسم حج 1440هـ بدءً من غداً الإثنين ولمدة 4 ايام .

واوضحت الوزارة ان مقابلات غداً وبعد غد الثلاثاء الموافق 8-10 -1440 ستكون مخصصة لحملة الدكتوراه والماجيستير ، بينما ستكون مقابلات الأربعاء لحملة الدبلوم والثانوية العامة ، اما مقابلات الخميس ستخصص لحملة الإبتدائية و المتوسط .

وأكدت الوزارة ضرورة توفر تلك البيانات للمتقدمين :

1- عدد (2) صور شخصية.

2- صورة رخصة القيادة سارية المفعول مع الأصل للمطابقة.

3- إحضار صور مسوغات التعيين التالية مع الأصل للمطابقة:

– بطاقة الأحوال.

– المؤهل.

– العنوان الوطني.

– السيرة الذاتية.

– رقم الحساب البنكي “آيبان” .

ومن المقرر اجراء المقابلات في مبنى وكالة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة ” الدور الأرضي للرجال ، والمبني النسوي للنساء “بآخر شارع السلام بجوار مستشفى أحد .