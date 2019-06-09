” برايان هوك ” : النظام الإيراني يفبرك إعلاميا وصواريخه ومقاتلاته ” فوتوشوب “

طلال الضوي(صدى):

يبدو ان استعراض ايران لقدراتها العسكرية وتصديرها صور وهمية لم يعد ينطلي على المجتمع الدولي ، إذ أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، برايان هوك، أن ” النظام الإيراني يمارس فبركة إعلامية لخلق انطباع زائف عن قدراته العسكرية ” .

وكشف ” هوك ” من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساب ” فريق التواصل ” التابع للخارجية الأمريكية على تويتر، إن إيران قامت بتحرير صور على “فوتوشوب” لإظهار تزايد قوتها الصاروخية .

وقال انها استخدمت ” الفوتوشوب ” للإدعاء بصناعة طائرات مقاتلة جديدة من خلال نشر صور مُحرّفة لطائرات قديمة .

وكان ” برايان هوك ” قد سخر سابقاً من طريقة تعامل الحكومة الإيرانية قائلاً : لابد أن النظام لا يعتقد أن شعبه أذكى من أن ينخدع بهذه الإدعاءات السخيفة ”.