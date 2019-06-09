ارتفاع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية خلال أول 5 أشهر من العام

سول(صدى):

أظهرت بيانات تم نشرها اليوم، أن مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 28% خلال أول خمسة أشهر من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك لقوة الطلب على السيارات الكهربائية.

ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء عن رابطة مصنعي السيارات الكورية والشركات الأجنبية المصنعة للسيارات القول: “إن عدد السيارات الصديقة للبيئة التي تم بيعها خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضيين بلغت 65030 وحدة، بارتفاع بنسبة 9ر27% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. وبلغت مبيعات الشركات الكورية من السيارات الصديقة للبيئة خلال أول خمسة أشهر من العام 50894 سيارة، بارتفاع بنسبة 9ر25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت مبيعات السيارات الصديقة للبيئة المستوردة 14036 سيارة، بارتفاع بنسبة 1ر36%. في حين ارتفعت مبيعات السيارات الهجينة المستوردة بنسبة 2ر32% لتسجل 13525 وحدة خلال نفس الفترة.